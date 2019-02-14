كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| ديزني تصدر العرض الدعائي الرسمي لفيلم “Frozen 2”

متابعة-سنيار: أصدرت “Walt Disney Pictures” و “Walt Disney Animation Studios” أول عرض دعائي رسمي لــ “Frozen 2”.

يأتي الفيلم من الفريق الحائز على جائزة الأوسكار – المخرجين جينيفر لي وكريس باك، والمنتج بيتر ديل فيكو، ويضم أصوات أيدينا مينزل، وكريستن بيل، وجوناثان غروف، وجوش جاد، وموسيقى كاتب الأغاني الحائز على جائزة أوسكار كريستين أندرسون.

وسيشهد الجزء الثاني من فيلم “فروزن 2″، الذي ينتظره الجميع ، عودة النجوم كريستين بيل، وإيدنا مينزل وجوش جاد، وسينضم إليهم كل من ستيرلنغ ك. براون وايفان راشيل وود.

كان الفيلم الأول قد حقق نجاحًا كبيرًا في عام 2013، حيث تم تسجيله كأفضل فيلم رسوم متحركة على الإطلاق، وهو الفيلم الأعلى ربحًا في العام مع أكثر من 1.2 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.

كما فاز الفيلم بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة وأفضل أغنية أصلية لـ “Let It Go”، والتي وصلت أيضًا إلى المراكز الخمسة الأولى في Billboard 100.

فيلم “Frozen 2” من إخراج كريس باك وجينيفر لي، وإنتاج بيتر دل فيشو، ومن المقرر عرضه في 22 نوفمبر.