أحمد الفيشاوي يثير الجدل بمقطع فيديو أثناء احتفاله بعيد ميلاد زوجته

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديو إنستجرام، بمقطع مصور وعدد من الصور التذكارية، كشف من خلالها عن احتفاله بعيد ميلاد زوجته ندى كامل، والتي أعلن زواجه منها العام الماضي.

وظهر الفيشاوي في المقطع المصور بجانب زوجته في أحد الأماكن العامة، واحتفلا بعيد ميلادها سوياً دون وجود أي من أصدقائهم، وعلق الفيشاوي على الفيديو والصور التي نشرها وقال: «أحب زوجتي»، وتفاعل معه الكثيرون من محبيه الذين حرصوا على تهنئة زوجته بعيد ميلادها.

يشار إلى أن أحمد الفيشاوي يقوم حالياً بتصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم أولاد رزق، مع أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، وأحمد داود، ومحمد ممدوح، وسيد رجب، وغيرهم من النجوم الجدد الذين انضموا للعمل في الجزء الثاني.

وكان آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي، فيلم 122، الذي يعرض حالياً بدور العرض السينمائية، وحقق إيردات اقتربت من 30 مليون جنيه، بجانب الكثير من ردود الأفعال الطيبة التي يتلقاها صناع الفيلم من الجمهور والنقاد، وشارك في بطولة العمل: أحمد داود، وطارق لطفي، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، وعدد من الوجوه الشابة، وكان من تأليف صلاح الجهيني.

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