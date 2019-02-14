نور التونسية تطلق تعاونها الطربي مع مروان خوري بأغنية "عجلت كتير"

أطلقت الفنانة نور التونسية، أغنية جديدة باللهجة اللبنانية حملت عنوان «عجلت كتير» تعاونت في كلماتها مع الفنان اللبناني مروان خوري، وألحان محمود عيد، وقام بعملية التوزيع الموسيقي عمر الصباغ؛ لتسند مهمة الميكس والماستر للمهندس محمد المقهور، وهي خطوة جديدة تقوم بها نور كونها تنتمي للفن الطربي التي تفضله وتنتمي إليه.

وأعربت نور التونسية عن سعادتها بالتعاون الأول الذي جمعها مع الفنان مروان خوري، الذي قدم لها كلمات للأغنية متميزة حملت معاني جميلة في الحب، متمنية تكرار التجربة معه في أعمال جديدة مقبلة، بحسب بيان صحافي صدر عن مكتبها الإعلامي مؤكدة سعادتها أيضاً بتكرار تعاونها مع الملحن محمود عيد في تعاونها الثاني معه، بعد أغنيتها السابقة «الدويتو» التي قدمتها مع الفنان اللبناني آدم بعنوان «الله يخلينا لبعض» عام 2016. والتي صورتها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني بسام الترك.

اقرئي أيضا : بالصور: لماذا تخلت إيمي سمير غانم عن حسن الرداد في مسلسلها الجديد وهل هناك أزمة بينهما؟

وقد طرحت أغنية «عجلت كتير» عبر قناة شركة A2B media Production على «اليوتيوب»، إلى جانب الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية وتطبيقات «أنغامي» و«أي توينز».

يذكر أن آخر أغنيات نور التونسية المنفردة «جابها فراسو» باللهجة التونسية وقدمتها العام الفائت، من كلمات وألحان توفيق المغربي.