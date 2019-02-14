شاهدوا شجار على الهواء بين نجمتي “إكس فاكتور” و”ستار أكاديمي”.. وزوج الأولى يتخلى عنها

كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 12:54 صباحاً -

أحدث شجار على الهواء بين نجمة “ذا أكس فاكتور” ماريا نديم و”ستار أكاديمي” كريمة غيث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد انتشر مقطع فيديو ظهرتا فيه أثناء حلولهما ضيفتين على برنامج “رشيد شوو” الذي يعرض على شاشة قناة “دوزيم”.

واستضاف مقدم البرنامج نديم مع زوجها اللبناني كاظم شماس أولاً. إلا أن أجواء من التوتر سادت مع دخول غيث إلى الأستديو.



وتبادلت النجمتان الاتهامات كما بدت نجمة “ذا أكس فاكتور” وهي تعاتب زوجها بسبب عدم تدخله حيث أجاب وكأنه يتخلى عنها: “شو خصني أنا؟ (أي لا علاقة لي بذلك)”.

وحقق الفيديو عدد مشاهدات عالية جداً وصل على حساب البرنامج على “إنستغرام” إلى أكثر من 166 ألفاً.

ويشار إلى أن كريمة وجهت العام الماضي إلى ماريا تهمة إقصائها من أداء المقدمة الغنائية للمسلسل الرمضاني “ديسك حياتي”.

وعلى ذلك ردّت الأخيرة من خلال تعليق غير مباشر هبر خاصية “ستوري” على “إنستغرام”. وكتبت: “تقنية تسويق قديمة، مع حبي”.

ويذكر أن نديم وشماس احتفلا منذ شهر بزفافهما في حقل جمع التقاليد اللبنانية والمغربية بعد علاقة عاطفية استمرت عامين.





