جاستين بيبر يعاني من مرض خطير.. وما علاقة زوجته؟

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كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 12:54 صباحاً -
أفادت مصادر مقربة من الفنان الشاب جاستين بيبر البالغ من العمر 24 عامًا انه يعاني من الاكتئاب ولا علاقة لزواجه من عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين بالامر لا بل يعيش علاقة زوجية سعيدة.
رغم ذلك أضافت المصادر ان بيبر يبدو مٌتعبًا ومُرهقًا، فقد كان يصارع مرضًا عقليًا.
وأوضح بيبر في هذا النطاق أن الشهرة التي حظي عليها منذ عمر صغير جعلت من الصعب عليه الوثوق بالآخرين وأضاف أنه لا يثق بنفسه، فقد أقدم على اتخاذ العديد من الخيارات الشخصية والعلاقات السيئة ووجد صعوبة في ان يثق بهايلي.
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