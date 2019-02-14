كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 12:54 صباحاً -
أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة ضجة كبيرة مجدداً بسبب ما اعتبره البعض إظهاراً واضحاً لغرورها غير المحدود.
وجاء ذلك خلال مقابلة قصيرة أجراها معها على هامش إحدى المناسبات موقع “غالية” النسائي. ورداً على السؤال عمّن تعتبرهم أفضل الفنانين في المغرب، قالت إنها ترى أنها الأولى في جيلها.
وأضافت: “جيلي دنيا بطمة، من الآخر، مش حنكذب عليكم، من الآخر”. وتابعت أنها تسعى دائماً إلى إيقاف كل من يثير المشاكل عند حدّه، لافتة إلى أنها تعلمت في الحياة درساً مفاده أن صواريخها غالية والهدف رخيص.
وهو ما عرضها لموجة واسعة من الانتقادات على الحسابات التي نشرت الفيديو على “إنستغرام” حيث اتهمها الكثير من المعجبين بالخبث والغرور.
ويذكر أن دنيا بطمة تحدثت خلال المناسبة نفسها إلى موقع le360 وكشفت حقيقة العلاقة التي تجمع ابنتها غزل وإخوتها من والدها المنتج محمد الترك، أي حلا وشقيقيها.
وأبدت بطمة عدم اهتمامها بهذه العلاقة، لافتة إلى أن لدى ابنتها كل ما تحتاج إليه في الحياة.
وعلقت على برنامج حلا الترك مشيرة إلى أن الأمر لا يعنيها وأنها لا تشاهدهوأن هذا لن يضيف شيئاً إلى حياتها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا دنيا بطمة تستفزّ الجميع بغرورها: انا الافضل في جيلي.. فهل تخطت الحدود؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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