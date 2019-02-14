سامح حسين وساندي يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم «عيش حياتك».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل صناع فيلم “عيش حياتك” بالعرض الأول للفيلم داخل أحد السينمات بالتجمع الخامس، وسط حضور أبطال العمل ونجوم الفن .

وحضر من أبطال العمل النجم سامح حسين، والنجمه ساندي، و منتج العمل سامر المحضر، ومخرج العمل تامر بسيوني، و الفنان القدير أحمد حلاوه، والفنانة سامية الطرابلسي، ونجم مسرح مصر حامد الشراب.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن، وظهر العرض فى شكل مبهر وقام بتنظيمه better event& media سامح مراد ومصطفى مرتضى، وسط حضور العديد من القنوات الفضائية والإعلاميين.

وفيلم “عيش حياتك” من بطولة الفنان سامح حسين، والفنانة ساندي، والفنانة سامية الطرابلسي، والفنان أحمد حلاوه، والفنان حامد الشراب، وإخراج تامر بسيوني، وإنتاج رويال صن للإنتاج الفني.

وحضر عدد من نجوم الفن لتهنئتهم منهم الفنان محمد رياض، والفنان سعد الصغير، و المنتج ياسر سليم، والفنان كريم محسن وحرمه، والفنان هاني رمزي، والإعلامية هبة الأباصيري، والفنان نضال الشافعي، والفنان طاهر أبو ليلة، وغيرهم العديد وسط أجواء من التصوير الفوتوغرافي والسيلفي.