أحلام توجه رسالة لجمهورها في عيد ميلادها.. وهكذا أخفت عمرها الحقيقي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحتفل الفنانة الإماراتية أحلام بعيد ميلادها يوم 13 فبراير من كل عام، وبهذه المناسبة قام واحد من متابعي أحلام بإرسال صورة لها كتب عليها بالإنجليزية: “عيد ميلاد سعيد لأحلام ملكة فبراير”.

الفنانة الإماراتية نشرت الصورة، على حسابها الخاص على “تويتر”، ووجهت رسالة لجمهورها في هذه المناسبة السعيدة، مازحتهم خلالها حول عمرها الحقيقي، حيث قالت إنها أتمت 24 عاما.

أحلام كتبت: “احتفل اليوم مع جمهوري بيوم ميلادي ال ٢٤ سنه كل عام وانتم حبايبي كل عام وانتوا معاي كل عام وانتوا بالف خير ودعمي واستمراريتي بعد الله تعالى”.

وأضافت: “وشكراً على محبتكم واللي يحب يوحد هالصوره اللي وصلتني من واحد من جمهوري يحطها على بروفايله وشاركوني #هشتاق #HBDQUEENAHLAM”.

يذكر أن أحلام من مواليد 13 فبراير عام 1969، أي أنها أتمت عامها الـ 50 هذا العام.

وكانت أحلام قد أطلقت مؤخرا ماركة مكياج تحمل اسمها، لتكون بذلك أول مطربة عربية تدخل عالم المكياج عالمياً.

الفنانة الإماراتية أعلنت ذلك، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتبت: “أول مطربة عربية سيكون اسمها عالمياً في عالم المكياج وماركه تحمل اسمها #احلام #قريباً #تابعوني على هذا الحساب لجديد”.