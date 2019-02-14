هل يحارب كينان أميرزالي تقدم عمره؟.. عدسات الباباراتزي ترصده في عيادة تجميل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من أنه سبق وانكر خضوعه لعمليات تجميل، رصدت عدسات الباباراتزي النجم التركي كينان أميرزالي الشهير بـ«إيزيل» خارجاً من عيادة تجميل في منطقة ليفينت بأحدث ظهور لها.

كينان ظل متواجداً في العيادة لحوالي 6 ساعات، حيث فاجأته عدسات المصورين لحظة خروجه، الأمر الذي اشعره بالارتباك، وعندما سأله الصحفيون عن سر تواجده بهذه العيادة، أجاب: «اصبت بفيروس شائع»، إلا أن الصحف التركية كشفت عن تخصص هذه العيادة في محاربة علامات التقدم بالسن عن طريق حقن خاصة، وهو ما وضع النجم التركي في موقف محرج أمام محبيه.

يُذكر أن نجم مسلسل «القبضاي» البالغ 44 عاماً، سبق ونفى ما اثير حول خضوعه لعمليات تجميل بالتردد على نفس العيادة، حيث قال: «لم أقم من 20 عاماً بأي عملية تجميل.. هل سأفعلها الآن؟.. كنت هناك من أجل الصحة وليس التجميل».

من ناحية أخرى، كان مسلسل «محمد الفاتح» آخر مسلسل عُرض لكينان، إلا أن الشركة المنتجة له قررت وقف عرض العمل بعد عرض الحلقة الخامسة منه، حيث كانت الحلقة السادسة نهاية الموسم، نتيجة انخفاض نسب مشاهدة المسلسل، وفشله في منافسة الأعمال المعروضة خلال الموسم على الشاشة التركية، الأمر الذي تسبب في صدمة كبيرة لكينان.