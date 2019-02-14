إيمي سمير غانم تحتفل ببدء تصوير «سوبر ميرو» مع فريق العمل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم ببد تصوير مسلسلها الجديد “سوبر ميرو”، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2019.

الاحتفال شهد حضور عدد من فريق عمل المسلسل، ومنهم الفنان حمدي الميرغني، والفنان محمد ثروت، والفنانة ملك قورة.

ومسلسل “سوبر ميرو” من بطولة إيمي سمير غانم، ووالدها الفنان سمير غانم، والفنان حمدي الميرغني، والفنان بيومي فؤاد، والفنان محمد ثروت، والفنانة ملك قورة، والفنان محمد محمود، والفنان أحمد سلطان، وهو من تأليف أحمد محمدي وإخراج وليد الحلفاوي.

وتجسد الفنانة إيمي سمير غانم في المسلسل شخصية بطلة خارقة، تمر بالكثير من المواقف الكوميدية بسبب نشأتها في حي شعبي.

والجدير بالذكر أن إيمي سمير غانم، تخوض تجربة البطولة المطلقة مرة أخرى في رمضان القادم، وذلك بعد أن خاضت تجربة البطولة من قبل في أول جزئين من مسلسل “هبة رجل الغراب”، وتقاسمت عدة بطولات جماعية في السباق الرمضاني.

وكانت إيمي سمير غانم قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “عزمي وأشجان”، والذي شاركها بطولته الفنان حسن الرداد.