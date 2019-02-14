بالصور.. الجمهور العراقي يستقبل سمية الخشاب وأحمد سعد بالورود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الجمهور العراقي الممثلة المصرية سمية الخشاب وزوجها المطرب أحمد سعد في مدينة أربيل بالورود، استعداداً لحفل "عيد الحب" الذي يحييه سعد، بينما يتم تكريم الخشاب.

وأعربت سمية عن سعادتها البالغة بهذا الاستقبال قائلة: "أشكر الشعب العراقي على هذا الاستقبال الحافل، وأشعر بسعادة غير عادية حينما أزور دولة عربية وأجد فيها محبين لي وداعمين، وهذا ما يتمناه أي فنان".

وأجرت الفنانة المصرية لقاءً تليفزيونياً مع قناة "بابيلون" العراقية تحدَّثت فيها عن زوجها الفنان أحمد سعد وإعجابها الشديد بما يقدمه من أغنيات متميزة.



