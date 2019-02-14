شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر لكيم كاردشيان مع ابنتها "نورث ويست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" عن كيم كاردشيان مع ابنتها يرتديان الفساتين المتشابهة باللون الأسود وكيم تمسك بأيدى ابنتها وتسير مسرعة.

اعتبر هذا الفيديو من الفيديوهات النادرة التى ظهرت فيها نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان مع ابنتها North West وكان هناك تعليق على الفيديو "mother and daughter" أى الأم وابنتها.

ويذكر أنه نشرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة لها وهى بالبكينى فى وسط البحر.

ظهرت كيم كاردشيان مرتدية المايوه البكينى باللونى الأزرق والأبيض و بمنتهى الثقة كتبت كيم كاردشيان ولم تكتب أى تعليق على الصورة ذاتها، ورفعت علامة السلام مع تسريحة شعر مميزة.