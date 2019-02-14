شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد يعود لتصوير مسلسله "بركة" لعرضه فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل "بركة" الذى يلعب بطولته النجم عمرو سعد، الاستعدادات والتحضيرات لعودة العمل للتصوير مرة أخرى الأسبوع المقبل، بعدما توقف الفترة الماضية، حيث خرج المسلسل من الموسم الماضي، ويصور بطل العمل عمرو سعد أحداث المسلسل بالتزامن مع تصوير فيلمه الجديد "حملة فرعون"، المقرر عرضه طرحه فى عيد الفطر المقبل، والذى يخرجه رؤوف عبد العزيز، ويشارك فى بطولته روبى، محمود عبد المغنى، محمد لطفى، رامز أمير، والإيطالية مايا.

وقررت شركة سينرجى عرض مسلسل "بركة" فى رمضان المقبل 2019، وهو من تأليف محمد الشواف، ومن إخراج محمود كريم، إذ يتبقى 28 يوماً وينتهى فريق العمل من التصوير نهائياً.

مسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد، هالة صدقى، إسلام جمال، وكمال أبو رية، وعمر زهران، وهنادى مهنى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وفتوح أحمد، وأحمد حلاوة، وأنعام سالوسة، ورامى غيط، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم .