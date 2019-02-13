شكرا لقرائتكم خبر عن اللى بنظرة يسلم واللى عاملى معلم.. أغنية جديدة لـ زيزى عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اللى بنظره يسلم، واللي عاملي معلم، واللى علشان يتكلم ييجى للواحدة جفاف".. بمثل هذه الكلمات فاجأت المطربة زيزي عادل جمهورها بإطلاق أجدد أغانيها "الرجالة"، والتى تتزامن مع احتفالات عيد الحب.

وقررت زيزي الابتعاد عن تيمة الأغنيات الرومانسية المعتادة في موسم "الفالانتاين"، وإطلاق أغنية مهداة للرجالة دون الاتكال على الجانب العاطفي، ومحاولة تصنيف المجتمع الذكوري لعدة انواع حسب رؤيتها، بين الغيور والجنتل مان والجدع والطيب والخجول وغيرهم، مع إضافة لمسة من خفة الدم والجدية فى نفس الوقت خلال أداء الأغنية وكلماتها، التى كتبها نادر صالح، ولحنها أحمد البرازيلي، وتأتي الأغنية بعد قرابة 3 شهور عن آخر أغانيها "ضحكة مصطنعة".

وتقول كلمات الأغنية:

الرجالة أشكال - الرجالة أنواع - الرجالة أصناف

في اللي تلاقى رجلو تجيبه - لو كان فى استلطاف

في اللي يحب الواحدة تهيبه - يشخط فيها تخاف

واللى بيتقن أوى الاعيبه -بس ده كله غلاف

وفي اللي يحب الواحده تسيبه دايما خلف خلاف

في اللي بنظره يسلم .. واللي عاملي معلم..

واللي علشان يتكلم ييجي للواحدة جفاف

فى اللى تقولى هوائى.. واللى يبان تلقائى

فى نوع تانى تلاقى هوايته الاستكشاف