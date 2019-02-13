بدء عرض "عيش حياتك" بدور السينما.. وهذه آراءُ نجوم العمل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ فيلم "عيش حياتك" للفنان سامح حسين، العرض في دور السينما المصرية، في تجربةٍ جديدةٍ يؤدي فيها سامح شكلاً رومانسيًا بعيدًا عن الكوميديا التي اشتُهر بها خلال الفترة الماضية.

وحضر العرض الأول للفيلم أبطال الفيلم سامح حسين، ساندي، سامية الطرابلسي، وعددٌ من نجوم الفن، منهم: "أحمد التهامي، كريم محسن، نضال الشافعي، محمد رياض، أحمد حلاوة، سعد الصغير، ويزو، حامد شراب، وكريم كوجاك".

وتدورُ أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول إبراهيم الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وتتسم حياته بالروتينية الشديدة، ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة يُسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم عيش حياتك، وكلُّ ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يُحبه، ﻷنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.

وتاليًا آراء نجوم العمل بعد العرض الأول: