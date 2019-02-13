شاهدي مفاجأة هنادي الكندري لزوجها في عيد الحب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانةُ الكويتيةُ هنادي الكندري زوجَها بمناسبة عيد الحب، من خلال إحضارها صندوقًا كبيرًا من الورود بداخله مجموعة أخرى من الهدايا.

وظهرت هنادي في مقطع الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، وهي تحمل صندوق الورد، قائلةً لزوجها: "ترى منا قاعدة أصور هذا البوكس حقك.. هابي فالنتين.. ترى الصندوق هذا مو ورد بس".

واستعرض زوجها الهدايا الموجودة داخل البوكس وهي عبارةٌ عن زجاجتين من العطر، معلقًا: "أنا في موقف مدري شنو أقول.. أنا أصلا ما احتفل بالفالنتين بس صدمتني.. هابي فالنتين".

وكانت محكمة الجنح في الكويت، قد قضت ببراءة الفنانة الكويتية هنادي الكندري من التّهم التي وُجهت إليها بإهانة رجل شرطة بنشر مقطع فيديو فيه إساءة له.

وقال محامي الكندري: "بصفتي وكيلًا عن الفنانة هنادي الكندري، صدر حكم بالبراءة لصالح موكلتي في القضية التي قام برفعها أحد أفراد الشرطة بحجة أن الفنانة وقفت بموقف المعاقين وقامت بإهانته.. عليه نقول لمن أرعد وأزبد وزاد خافوا الله فالبشر كرامات.. اللهم لك الحمد والشكر".