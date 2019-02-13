الملكة رانيا تتألّق بعباءة سوداء تحمل لمساتٍ شرقيةً.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - زارت الملكةُ رانيا العبدالله اليوم محافظة جرش، واطّلعت على جهود الجمعيات في تمكين المجتمع المحلي، وتجوّلت في مدرسة لبابة بنت الحارث الثانوية الشاملة للبنات والتقت المعلمات والطاقم الإداري فيها.

واللافت للنظر أن الملكة رانيا كانت ترتدي عباءة سوداء اللون مشغولةً بتطريزات من التراث العربي تؤكّد على قدرة الملكة مواكبة آخر الصيحات المتجدّدة في عالم الموضة بلمسات شرقية وبتصاميم متفرّدة وغير تقليدية.