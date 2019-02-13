شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين عن كتابة زوجته آخر أفلامه: أجمل زوجة وأشطر مؤلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان سامح حسين، الشكر لزوجته وسام حامد مؤلفة فيلمه الأخير "عيش حياتك"، وشجعها على استكمال مسيرتها فى عالم الكتابة الدرامية.



سامح حسين

وكتب سامح حسين على صفحته الشخصية على "فيس بوك": ربنا يخليكى ليّا يا أجمل زوجة وأشطر مؤلفة.. فخور بيكى أوى مافيش كلام أقدر أوصفك بيه غير إنى أقولك.. بحبك".

دخلت زوجة الفنان سامح حسين إلى الوسط عبر بوابة التأليف، بعد أن كتبت لزوجها فيلم "عيش حياتك"، الذى يعرض تجاريًا غدًا الأربعاء، فى أول تجربة لها.

"عيش حياتك" فيلم رومانسى كوميدى تدور أحداثه عن إبراهيم الذى تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، ويعيش حياة روتينية شديدة، لكن من خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم عيش حياتك، وكل ذلك بسبب رغبته فى جعل ابنه آدم يحبه، ﻷنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.