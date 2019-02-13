شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 دقات.. شاهد كواليس أغنية يسرا الجديدة "أنت قدها"؟.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح "3 دقات"، أكد الشاعر الغنائى أمير طعيمة، عن قرب طرح أغنية "أنت قدها" للفنانة يسرا بمشاركة فريق أولادنا من ذوى القدرات الخاصة.





الشاعر الغنائى أمير طعيمة، نشر صورًا من كواليس أغنية "أنت قدها" مع الفنانة يسرا، قائلاً: "قريبا أنت قدها.. فريق أولادنا لذوى القدرات الخاصة بمشاركة الفنانة الكبيرة يسرا، ألحان إيهاب عبد الواحد توزيع تميم".





وتعتبر تلك الأغنية عودة للفنانة يسرا، بعد نجاح أغنية "3 دقات" مع المطرب "أبو"، والتى سيطرت على السوشيال ميديا منذ سنين، وحققت حوالى 427 مليون مشاهدة منذ طرحها حتى الآن.











