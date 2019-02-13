شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور .. خالد منيب يطرح أغنية "عارفة نفسها" فى أول تعاون مع تامر حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب الشاب خالد منيب، ابن شقيق المطرب الكبير الراحل عامر منيب، أغنية جديد تحمل اسم "عارفة نفسها"، وذلك بمناسبة عيد الحب "الفلانتين" والذى يوافق غدًا الخميس 14 فبراير.

الأغنية من كلمات تامر حسين، والذى أعلن عن تعاونه مع خالد منيب عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى من ألحان وتوزيع: مينو، وجيتار: شريف فهمى.

وتقول كلمات الأغنية "فى واحدة عارفة نفسها.. باين عليا بحبها.. ديه الواحدة اللى فى خيالى.. أصارحها ولا ماقولهاش.. مش ناسى يوم ماقابلتها.. تفاصيل اللى جرالى.. ديه ملخبطانى.. ومخليانى.. سايب حياتى فضيتلها.. مانا كنت عادى وتقيل وهادى.. جت غيرتنى طاوعتها".



بوستر أغنية خالد منيب



تامر حسين على انستجرام

وكان خالد قد طرح قبل عدة أسابيع أغنية "مافيش كلام يتقال" إحياءً لذكرى عمه عامر منيب.