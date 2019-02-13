شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور النجمة الخليجية هيا عبد السلام فى مسلسل "رقم الحظ 7" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة الكويتية هيا عبد السلام، من تصوير دورها فى المسلسل الإماراتى "ساعة الحظ 7" المقرر عرضه قريبا على الشاشة، وتم تصويره فى إمارة دبى، وتؤدى هيا، دور "منيرة" السيدة القوية والمسيطرة على كل شيء، لكنها فى نفس الوقت طيبة ومحبوبة رغم أسلوبها المستفز.

مسلسل "رقم الحظ 7" تأليف مريم نصير، إخراج البحرينى مصطفى رشيد، بطولة هيا عبد السلام وزوجها الفنان فؤاد على، ويشاركهم البطولة ميثم بدر، إيمان الحسينى، ناصر عباس، محمد الحداد، نيفين ماضى، نوف السلطان وغيرهم.



بوستر مسلسل رقم الحظ 7

يذكر أن هيا عبد السلام، تم تكريمها مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان ضيافة فى دولة الإمارات، كأفضل فنانة خليجية لعام 2018.