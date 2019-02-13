هذا ما قالته رانيا يوسف بعد القبض على شبيهتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تعلق بها على خبر القبض على شبيهتها الذي انتشر اليوم.

وكتبت رانيا في التغريدة: "يا ترى هل عندكم ضمير وأخلاق وشجاعة الاعتذار على اسمي وسمعة بناتي وعرضنا اللي نهشتوه فيه على السوشيال ميديا والمواقع والجرائد والمجلات".

وأضافت رانيا:" أنا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد نهش في عرضي وعرض بناتي أو قال على كلمة مسيئة في حقي أو في حق بناتي ربنا المنتقم الجبار".

وتأتي تغريدة رانيا، ردًا على شائعات وإساءات تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة.