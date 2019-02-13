إيمى سمير غانم صحفية في "سوبر ميرو"

كتب - أحمد أيوب:

تجسد النجمة إيمى سمير غانم شخصية خلال أحداث مسلسلها الجديد "سوبر ميرو"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، شخصية صحفية تعمل فى إحدى المجلات،

وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية، ومن المقرر أن يكثف مخرج العمل التصوير خلال الأيام المقبلة، منأجل اللحاق بالموسم الرمضانى.

يذكر أن مسلسل "سوبر ميرو" بطولة إيمى سمير غانم، حمدي المرغنى، عمر الشناوى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ومحمد محمود، ميار الغيطى، إخراج وليد الحلفاوى .



