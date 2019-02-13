شاهد.. تعليق رانيا يوسف بعد القبض على شبيهتها في "الفيلم المسيء"

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علقت الفنانة رانيا يوسف، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، علي القبض على شبيهتها في الفيلم الإباحي، وأيضًا وجهت رسالة إلى من أساء لها وروج أخبارا كاذبة عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا، واتهمها بأنها "مثلت فيلما إباحيا".
حيث نشرت رسالتها بعد إلقاء القبض على شبيهتها في الفيلم الإباحى، وعلقت عليهاكاتبة: "يا ترى هل عندكم دين وضمير وأخلاق وشجاعة الاعتذار.. اسمي وسمعة بناتي وعرضنا اللي نهشتوه فيه على السوشيال ميديا والمواقع والجرايد والمجلات.. أنا مش حقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد نهش في عرضي وعرض بناتي أو قال عليا كلمة
يذكر أن ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شبيهة رانيا يوسف، وهي "راقصة شهيرة"، ضمن قائمة المتهمات في قضية مقاطع الفيديو الجنسية الشهيرة، المتهم فيها ممثلتان وسيدة أعمال، مع مخرج شهير.
وقامت الإدارة العامة لمباحث الآداب بتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، بتهمة التحريض على الفسق وممارسة الفجور، بعد انتشار فيديو فاضح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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