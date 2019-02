رامى مالك ينال جائزة البافتا كأفضل ممثل فى فيلم Bohemian Rhapsody

وزعت منذ قليل جوائز البافتا والتى تقدمها الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون، وشهد الحفل حضور النجوم المصرى رامى مالك وبرادلى كوبر ومارجو روبى وكيت بلانشيت وإيمى آدمز وسلمى حايك وجلين كلوز وريتشارد مادن و لوك إيفانز وسينثيا إيريفو وثاندى نيوتن وليلى كولينز وإيمى جاكسون وكريستيان بيل، وغيرهم.

وجاءت الجوائز كالتالى ، جائزة أفضل ممثل رامى مالك عن دوره فى فيلم Bohemian Rhapsody، فيما ذهب جائزة أفضل ممثلة للنجمة أوليفيا كولمان عن دورها بفيلم The Favourite، أما جائزة أفضل فيلم كانت من نصيب فيلم roma .

أما جائزة أفضل مخرج فذهبت مخرج فيلم roma المخرج ألفونسو كوارون، وأفضل ممثل مساعد ماهرشالا على عن دوره فى فيلم Green Book، فيما فاز بجائزة أفضل فيلم بريطاني قصير، فيلم "73 Cows" ونال جائزة أفضل فيلم أنيميشن بريطانى، فيلم "Roughhouse"، بينما حصل على جائزة أفضل فيلم بريطانى فيلم "The Favourite" وذهبت جائزة أفضل فيلم أنيميشن لفيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse، بينما نال جائزة أفضل فيلم وثائقى، فيلم Free Solo وفاز بجائزة أفضل صوت فيلم Bohemian Rhapsody وذهبت جائزة أفضل مكياج وشعر لفيلم The Favourite ونال جائزة أفضل إنتاج فيلم The Favourite وأفضل مونتاج جاء لصالح فيلم Vice.

فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة مساعدة للنجمة ريتشل وايز لدورها بفيلم The Favourite ونال جائزة البافتا لأفضل نجمة صاعدة النجمة ليتيسيا رايت، فيما ذهبت جائزة أفضل سيناريو مقتبس BlacKkKlansman، وجائزة أفضل موسيقى لفيلم A Star Is Born، وأفضل سيناريو أصلى لفيلم The Favourite، ونال جائزة أفضل تصوير فيلم Roma، فيما فاز الفيلم أيضا بجائزة أفضل فيلم أجنبى منتصرا على الفيلم اللبنانى كفر ناحوم للمخرجة نادين لبكى.

