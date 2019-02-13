سلوى خطاب تعود للكوميديا مع حسن الرداد

تعود الفنانة سلوى خطاب للمسلسلات الكوميدية من خلال أشتراكها في مسلسل الزوجة 18 مع حسن الراداد وشيماء سيف وبيومي فؤاد ومقرر عرضه في شهر رمضان والمسلسل بدأ تصويره منذ عدة أيام الجدير بالذكر أن سلوى خطاب قدمت مجموعة من الأعمال الكوميدية منها مسلسل نيللي وشريهان مع دنيا وإيمي سمير غانم ومسلسل سك على إخواتك مع علي ربيع.
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سلوى خطّاب تؤكّد قرب انتهاء تصوير "يا تهدي يا تعدي"
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