شكرا لقرائتكم خبر عن بعد القبض على شبيهتها.. رانيا يوسف: هل عندكم دين وضمير وشجاعة الاعتذار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة رانيا يوسف، على خبر القبض على الراقصة التى زجت باسمها فى قضية الفيديوهات الجنسية، نظرًا للشبه الكبير بينها وبين النجمة رانيا يوسف.

وكتبت رانيا يوسف على حسابها الخاص على إنستجرام: "يا ترى هل عندكم دين وضمير وأخلاق وشجاعة الاعتذار على اسمى وسمعة بناتى وعرضنا اللى نهشتوه فيه على السوشيال ميديا والمواقع والجرايد والمجلات.. أنا مش هقول غير حسبى الله ونعم الوكيل فى أى حد نهش فى عرضى وعرض بناتى أو قال عليا كلمة مسيئة فى حقى أو قال عليا كلمة مسيئة فى حقى أو حق بناتى ربنا المنتقم الجبار".

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شبيهة رانيا يوسف “راقصة شهيرة”، ضمن قائمة المتهمات في قضية الفيديوهات الجنسية الشهيرة والمتهم فيها ممثلتان وسيدة أعمال مع مخرج شهير، ونفذت الإدارة العامة لمباحث الآداب أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، بتهمة التحريض على الفسق وممارسة الفجور بعد انتشار فيديو لها تمارس الرذيلة على مواقع التواصل الاجتماعي.