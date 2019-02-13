شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم "بطلة خارقة" فى مسلسلها "سوبر ميرو" وتعمل فى مجلة صحفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة الكوميدية إيمى سمير غانم شخصية "بطلة خارقة" فى مسلسلها "سوبر ميرو"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف والعمل من تأليف أحمد مجدى، ومن إخراج وليد الحلفاوى، وتجسد إيمى فى المسلسل "أميرة" وتعمل صحفية فى إحدى المجلات الصحفية، وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية .

وبدأت إيمى تصوير المسلسل الأيام الماضية، حيث من المقرر أن يكثف مخرج العمل التصوير، من أجل اللحاق بالعرض الرمضانى، لاسيما أن المسلسل انطلق تصويره فى وقت متأخر نظرا لتحضيراته .

مسلسل "سوبر ميرو" بطولة إيمى سمير غانم، حمد المرغنى، عمر الشناوى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ومحمد محمود، ميار الغيطى، إخراج وليد الحلفاوى .

وظهرت ايمى سمير غانم فى رمضان الماضى بمسلسل "عزمى وأشجان" الذى شارك فى بطولته سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، محمد سلطان وعدد من ضيوف الشرف تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ومن إخراج إسلام خيرى.