محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – بهاء حجازي:

تشهد السينمات حاليًا عرض مجموعة من الأفلام، هي "البدلة"، "قرمط بيتمرمط"، "ساعة رضا"، "عمر خريستو"، "الضيف"، "122"، "نادي الرجال السري". وحققت إيرادات الأفلام في شباك التذاكر هذا الأسبوع إيرادات بلغ قدرها 10 مليون و625 ألف جنيه، وفقًا للموزع السينمائي محمود الدفراوي. وجاءت حصيلة الإيرادات بشباك تذاكر الإثنين على النحو التالي:

كانت هذه تفاصيل خبر إيرادات الأسبوع |"نادي الرجال السري" يحقق 34 مليون جنيه.. و"عمر خريستو" في آخر القائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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