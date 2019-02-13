تامر حبيب: سعاد حسني فتاة أحلامي ولهذا السبب قبِلت دور صلاح جاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال السيناريست تامر حبيب إن الفنانة سعاد حسني هي فتاة أحلامه مشيرًا أنه يحب السيدة الذكية.

وأضاف تامر حبيب، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المعروض على فضائية "Dmc" أنه يكره السيدة المستسلمة التي لا تتخذ موقف في أي شيء وأن هذه السيدة بالنسبة له سيدة غير مكتملة.

وأشار تامر حبيب إلى أنه استغل وزنه الزائد في الترشح لدور صلاح جاهين، خاصة أن لديه ولع بشخصية صلاح جاهين، وبعدها بالصدفة تواصلت معه الفنانة منى زكي وأبلغته أنه مرشح بالفعل لأداء دور صلاح جاهين.

وقال حبيب: "كانت المقابلة في مكان في الزمالك، وبالصدفة كان المكان ده الفيلا اللي أتصور فيها خلي بالك من زوزو"، وأكمل حديثه بالقول: "خفت من الدور، وكنت عاوز أعتذر عنه، وقولت للمؤلف مش هعرف أقلد، واللي سهلي الدور علاقتي بمنى ذكي".