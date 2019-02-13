أحمد جمال يحتفل بعيد الحب في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

يستعد المطرب الشاب أحمد جمال لإحياء حفل "عيد الحب"، الجمعة 15 فبراير الجاري في بورتو كايرو مول القاهرة. ونشر "جمال" صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، علق عليها بالقول: "مستنيكم في حفل الفلانتين يوم الجمعة 15 فبراير في بورتو كايرو مول". يذكر أن الفنان أحمد جمال أحيا مؤخرًا حفلاً ضخمًا خلال الأيام الماضية في باريس.

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