تعرف على موعد عرض "قيد عائلي" والقناة العارضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ريم البارودي بوستر دعائي لها من مسلسل "قيد عائلي"، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت "البارودي" علي الصورة: "يا رب يا كريم، توكلنا عليك، تمنياتي للجميع النجاح والتوفيق، قيد عائلي في تعليقها "2 مارس، قيد عائلي على "Cbc".

يذكر أن "قيد عائلي" ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة، التي ستعرض في 45 حلقة. وهو عمل من بطولة الفنانين عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبدالله، سيمون، ميريهان حسين، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، أحمد التهامي، وعدد من الفنانين الشباب.