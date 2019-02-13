بالفيديو.. شاجي يطرح أحدث أغانيه "Use Me"

شاجي

كتب - أحمد عمرو:

طرح النجم العالمي شاجي، أحدث كليبات أغانيه بعنوان "Use Me"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يذكر أن المطرب العالمي شاجي ولد في أكتوبر من عام 1968، بمدينة

كينغستون، في جامايكا، بدأ حياته كجندي في المارينز الأمريكي، كما شارك في حرب تحرير الكويت عام 1990 مع القوات الأمريكية آنذاك في عملية عاصفة الصحراء، ثم بدأ مسيرتهالفنية في عام 1995، بأغنية "بومباستيك"، و التي حققت نجاحا كبيراً، ولكن أكبر نجاح حققه كان من خلال ألبوم "HotShot"، الذي أطلقه عام 2000، و خصوصاٌ أغنيته "It Wasn’t Me"، و "Angel"، اللتان حققتا نجاحا عالميا.