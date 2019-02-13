بالفيديو.. شاجي يطرح أحدث أغانيه "Use Me"

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شاجيكتب - أحمد عمرو:
طرح النجم العالمي شاجي، أحدث كليبات أغانيه بعنوان "Use Me"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يذكر أن المطرب العالمي شاجي ولد في أكتوبر من عام 1968، بمدينةكينغستون، في جامايكا، بدأ حياته كجندي في المارينز الأمريكي، كما شارك في حرب تحرير الكويت عام 1990 مع القوات الأمريكية آنذاك في عملية عاصفة الصحراء، ثم بدأ مسيرته
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