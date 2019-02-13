شاهد .. حسام داغر يروج لـ"زلزال" بصورة مع محمد رمضان

حسام داغر كتب - أحمد أيوب: روج الفنان حسام داغر، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، لمسلسله الجديد "زلزال" حيث نشر صورة تجمعه ببطل العمل محمد رمضان، وعلق عليها كاتبًا: "استنونا زلزال بقوة ١٠ ريختر في رمضان بإذن الله ". ١٠ ريختر في رمضان بإذن الله ". يذكر ان مسلسل "زلزال" بطولة كل من، محمد رمضان وحلا شيحة وخالد الصاوي وماجد المصري ونسرين أمين وحسام داغر، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وهو التعاون الثالث الذي يجمع بين محمد رمضان وحسام داغر بعد مسلسل "ابن حلال" الذي حقق نجاحات كبيرة فى الوطن العربي، ومسرحية "أهلًا رمضان".

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