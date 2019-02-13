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ميرهان حسينكتب - أحمد عمرو:
طمأنت النجمة ميرهان حسين جمهورها، حيث نشرت صورة تجمعها بقطتها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و جاء ذلك بعد إخلاء سبيلها.
يذكر أن الفنانة ميرهان حسين تستأنفتصوير مشاهدها فى مسلسل "قيد عائلى"، يوم السبت المقبل الموافق 16 فبراير من الشهر الجاري، وذلك بعدما انتهت من جزء كبير من
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة مع قطتها.. ميرهان حسين تطمئن جمهورها بإخلاء سبيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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