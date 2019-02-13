بصورة مع قطتها.. ميرهان حسين تطمئن جمهورها بإخلاء سبيلها

ميرهان حسين

كتب - أحمد عمرو:

طمأنت النجمة ميرهان حسين جمهورها، حيث نشرت صورة تجمعها بقطتها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و جاء ذلك بعد إخلاء سبيلها.

يذكر أن الفنانة ميرهان حسين تستأنف

تصوير مشاهدها فى مسلسل "قيد عائلى"، يوم السبت المقبل الموافق 16 فبراير من الشهر الجاري، وذلك بعدما انتهت من جزء كبير مندورها بالعمل خلال الفترة الماضية، ومن المقرر عرض العمل يوم السبت الموافق 2 مارس من الشهر المقبل.