فى ذكرى ميلادها ... تعرف على مشوار"فنانة الخليج" أحلام

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة أحلام الشامسى وهي مغنية إماراتية تلقب نفسها بـالملكة، كما لقبها المغني السعودي محمد عبده بلقب "فنانة الخليج"،كما تعتبر أحد المغنيات الأعلى أجراً بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي، وهي أول فنانة خليجية غنت في تونس وذلك في مهرجانات قرطاج المعروفة باسم "سوسة والحمامات" كما شاركت بالغناء في فلسطين لمرتين في مهرجانات رام الله وبير زيت، وهي المطربة خليجية الأولى والوحيدة إلى اليوم التي شاركت بمهرجان جرش بالأردن لمرتين ليبيا والجزائر، مهرجان تدمر بسوريا لبنان المغرب، وفي كل من مهرجان موازين العالمي ومراكش.

حياتها الشخصية:

ولدت في أبوظبى في الإمارات من أب إماراتي وأم بحرينية وتربت طفلة في البحرين، والدها هو المغني الشعبي علي الشامسي، واسمها الحقيقي هو «ميثاء» وأتى اسم أحلام من قِبل والدها عرفاناً بجميل طبيبة مصرية اسمها أحلام أسعفتها وهي رضيعة من جرح خطير أصاب جبينها عندما سقطت من يديّ أختها.

تلقت تعليمها الأساسي في مدارس المحرق، ثم درست الشريعة الإسلامية ولم تكمل دراستها، حيث اتجهت للغناء بالرغم من معارضة الأهل، وصرحت أحلام لقناة روتانا بأنها نشأت نشأة إسلامية، وأنها حافظة لأجزاء كثيرة من القرآن، وأنها كانت تقوم بتدريسه تزامناً مع دراستها الجامعية بسبب ضائقة مادية مرت بها عائلتها عقب وفاة والدها، بالرغم من امتلاكه شركات مقاولات.

تعتبر من أغنى الفنانات في الشرق الأوسط بحسب مجلة "آراب بزنس"، وهي الأعلى أجراً على المستوى العربي، تعيش متنقّلة ما بين قطر ودبي حيث لها منزلين في كل من البلدين إضافة إلى بيتين في مصر وشقتين في لندن وشقتين في لبنان وشقة في باريس.

في 18 يونيو 2003 تزوجت بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، ونالت بعدها الجنسية القطرية، ولها منه ثلاثة أبناء، فاهد ولد عام 2004، وَفاطمة ولدت عام 2008،ولولوة عام 2010.

بعد ولادتها لطفلتها «لولوة» انتشرت شائعة تفيد بوفاتها، القصة بدأت بسبب خطأ

طبي تعرضت له أثناء ولادتها حيث أصيبت بـفايروس مارثا، مما أدى إلى تدهور وضعها الصحي وإدخالها إلى غرفة العناية المركزة في قسم العزل الصحي بإحدى المستشفيات في دبي مما ساهم في تعزيز انتشار إشاعة وفاتها إلاَّ أن شقيقها وزوجها سارعوا إلى تكذيب الإشاعة وطالبوا الصحافة والجمهور باحترام خصوصيتها واحترام وضعها الصحي وعدم نشر أخبار قد تسيء لمعنوياتها ومعنويات عائلتها.

سيرتها المهنية:

كانت بدايتها في إحياء حفلات الزفاف في دول الخليج وذلك في أواخر الثمانينات القرن العشرين وكان ذلك لفترة قصيرة، وكانت بدايتها الفعلية والحقيقة في عام 1995 مع الملحن أنور عبد الله الذي ساعدها حتى وقعت عقداً مع شركة فنون الإمارات حتى طرحت ألبوم «أحبك موت» في عام 1995 ويتكون من 8 أغاني الذي حقق نجاح ملحوظ في تلك الفترة،وإستغلت نجاحها بطرح ألبومها الثاني بعنوان «مع السلامة» عام1996.

كما شاركة الفنانه أحلام فى العديد من البرامج ففي 21 يوليو 2011 تم الإعلان عن برنامج اراب ايدول وهو النسخة العربية من البرنامج الأضخم في العالم أمريكان آيدول، وتم ذكرها ضمن لجنة التحكيم المؤلفة من الفنان راغب علامة والموزع الموسيقي حسن الشافعي، انطلق البرنامج في 9 ديسمبر 2011 على قناة إم بي سي 1 وقد سافرت بصحبة أفراد لجنة التحكيم إلى ثمان دول عربية وغربية لانتقاء الأصوات التي ستشارك في مسابقات البرنامج، إذ اتجهت إلى مصر والإمارات والمغرب والكويت والأردن ولبنان ولندن، وشاركت أيضًا في الموسم الثاني من البرنامج وتم إضافة الفنانة نانسي عجرم إلى لجنة التحكيم وبدأ الموسم الثاني في 8 مارس 2013.

وفي 31 ديسمبر 2014 اختيرت لتكون سفيرة

الفنانين الشباب العرب بعد الفنانة فيروزوالفنان كاظم الساهر، قامت بإحياء حفل غنائي على مسرح الأولمبيات بباريس وتعتبر ثالث فنانة عربية تغني عليه بعد السيدة أم كلثوم وفيروز بتاريخ 22 أغسطس 2015 .

في 15 مارس 2016 أطلق تلفزيون دبي برنامج تلفزيون الواقع «ذا كوين - الملكة» حيث يتنافس من خلاله أكثر من 25 متنافساً، ليصل أحدهم في نهاية البرنامج ليكون مساعداً فنياً لرضها وتتمحور حولها فكرة البرنامج. لكن تم وقف البرنامج بعد عرض الحلقة الأولى بسبب استياء الجمهور ومطالبتهم بوقف عرضه بعد وصفهم له بالعبودية وشدد المغردون من خلال الوسم على أن البرنامج يرسل رسائل تؤثر في تربية الناشئة، وتتعارض مع أعراف المجتمع الخليجي وتقاليده الراسخة، لافتين إلى أن البرنامج مرفوض مجتمعياً، ومن غير اللائق بثه عبر قناة خليجية.

إطلاقها عطرها الخاص:

في فبراير 2018 أطلقت دار الطيب للعطور، عطراً جديداً يحمل اسم «أحلام» وسط حملة دعائية، تصدرت الفيديو الدعائي الخاص بالعطر والذي تم تصويره في فرنسا حيث تظهر بشخصيتها كفنانة في مقابلة مع إحدى القنوات الفرنسية فتجيب على سؤال المذيعة حول سرها وتقول سري عطري.

أعمالها:

قدمت الفنان أحلام العديد من البومات، و الأغاني المنفردة، و الأغاني المصورة والعديد من الأغاني الوطنية لبلاد مختلفة مثل،" الأمارات باسم طار الشر يا زايد و يابوظبى، والسعودية يا سمو العز، والمغرب الراية الحمراء والعديد من البلاد العربية"

كما أطلقت ألبومها الأول بعنوان «أحبك موت» في عام 1995 حيث بدأت أول خطوة فنية رسمية من خلاله، توالت الإصدارات والألبومات التي قدمتها هي مع السلامة، كيف أرضى، وما يصح إلى الصحيح، وطبيعي، والعديد من ألبومات الناجحة.

كما قدمت العديد من الأغاني الفردية، مثل"وحياة قلبك - بمشاركة ميحد حمد، ياليل يا جامع، مجنونة بيك، عزتي، بيني وبينك ، التحدي، سبحان من خلاك" وغيرها من الأغاني المنفرد التي ذادت بها لمعان اسم الفنانة أحلام.

الجوائز:

حصدت الفنانة أحلام على العديد من الجوائز، ومنها جائزة وتكريم لها في مهرجان الغناء العربي الذي أقيم في أبوظبي،

ودرع تكريمي من مهرجان جرش للثقافة والفنون، جائزة من أوبريت الحلم العربي في أبوظبي، جائزة أفضل أغنية خليجية في مهرجان الأغنية العربية،جائزة فنانة العرب في مصر، جائزة أفضل مغنية عربية عن أغنيه «لاتصدقونه» وأفضل كليب في مهرجان الأغنية في مصر، جائزة من الرئيس معمر القذافي وأطلق عليها لقب سفيرة العرب والعديد من الجزائز الأخرى.