- 1/2
- 2/2
تستضيف المذيعة إنجى على، غدًا الخميس، فى حلقة برنامجها "أسرار النجوم" ، صناع فيلم "قصة حب"، وهما بطل العمل أحمد حاتم، والمخرج عثمان أبو لبن، حيث يذاع البرنامج على إذاعة "نجوم إف.إم"، فى الساعة الثامنة مساء ولمدة ساعتينعلى الهواء مباشرة.
ويكشف فريق عمل الفيلم عن كواليس تصويره، والصعوبات التى واجهتهم أثناء العمل فيه منذ فترة التحضيرات وحتى عرضه للجمهور فى السينمات، فضلا عن أصعب المشاهد التى تم
يذكر أن إذاعة " نجوم إف.إم" هى الراعى الإذاعي الرسمى للفيلم "قصة حب"، وبرنامج "أسرار النجوم" يذاع الخميس من كل أسبوع، على إذاعة نجوم إف.إم، وتقدمه المذيعة إنجى على فى الساعة الثامنة مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. صناع "قصة حب" يكشفون تفاصيل العمل في "أسرار النجوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.