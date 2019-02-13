شاهد.. روتانا تطرح بوستر ألبوم نوال الزغبي الجديد "كده باي"

نوال الزغبي كتب - أحمد أيوب: نشر الحساب الرسمي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بوستر ألبوم "كدة باي" للفنانة نوال الزغبي. وعلق الحساب الرسمي: "غلاف ألبوم النجمة الذهبية، يلا نخلي "كده باي" تريند في الفلانتين". يُذكر أن النجمة نوال الزغبي أطلقت مؤخرًا فيديو كليب "قالوا" والذي حقق صدى جيدا فور عرضه.

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