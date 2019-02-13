تعرف على السبب وراء منع الأوسكار من إذاعة 4 جوائز على الهواء



أثار قرار أكاديمية علوم وفنون الصور بالإعلان عن ٤ جوائز في حفل الاوسكار الـ٩١ بين الفواصل الإعلانية للحفل وليس مباشرة بسبب ازدياد الاعلانات التلفزيونية، غضب الكثيرين .

وشمل قرار أكاديمية علوم وفنون الصور جائزة افضل تصوير

سينمائي ،جائزة افضل ماكياج وتصفيف شعر ،جائزة أفضل مونتاج، و جائزة افضل فيلم واقعي قصير.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي من صناع السينما العالمية في عدة مجالات

أنه لا يوجد عمل سينمائي يخلو من المونتاج او الازياء او التصوير وتهميش هذه الجوائز خطأ كبير.

وتعد هذه ليست المرة الاولى التي تتخذ فيها الأكاديمية قرارات تثير غضب الكثيرين ايضا اقامة عروض غنائية لأغنيتين من اصل ٥ أغان في فئة افضل اغنية بسبب ضيق وقت الحفل.

