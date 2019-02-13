أحمد جمال يحيي حفل عيد الحب في القاهرة

أحمد جمال كتب - أحمد أيوب: يحيي المطرب الشاب أحمد جمال، حفل عيد الحب، يوم الجمعة 15 فبراير الجاري في بورتو كايرو مول القاهرة. حيث نشر "جمال" صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليها كاتبًا: "مستنيكم في حفل الفلانتين يوم الجمعة 15 فبراير في بورتو بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليها كاتبًا: "مستنيكم في حفل الفلانتين يوم الجمعة 15 فبراير في بورتوكايرو مول". يذكر أن الفنان أحمد جمال أحيا مؤخرًا حفلاً ضخمًا خلال الأيام الماضية في باريس.

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