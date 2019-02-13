أمل عرفة: “عمل هؤلاء الزملاء كلّ عمرو رخيص”

متابعة الخليج 365: وجهت الممثلة السورية أمل عرفة رسالة إلى بعض العاملين في الوسط الفني السوري، من خلال تعليق قالت فيه: “لم تخلق يوماً مسلسلات التلات ورقات ممثل مهم، أو مخرج مهم، أو شركة إنتاج مهمة… اللي حقو تلات ورقات رح يبقى كل عمرو رخيص، وقيسوها على من تريدون وبكافة الاختصاصات”.
وأضافت: “لم تخلق يوماً مسلسلات الضخمة أحداً مهماً حتى لو فرضوه بسلطة المال أو وساطة أو موضة”، وأكدت أن المشاهدين والتاريخ شهود على ما تقوله. وختمت بكلام عن الاختصاصات العاملة في هذا الحقل كافة قائلة: “ماشالله شو بيلمّ”.
وفي السياق الدرامي، كانت أمل بدأت تصوير دور البطولة التيستؤديه في مسلسل “كونتاك”، بالإضافة لاستعدادها للمشاركة في فيلم سينمائي في هوليوود بعنوان “دموع على الرمال”.
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