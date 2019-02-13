مسلسل Friends خارج نتفليكس.. ما السبب؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشر موقع TVLine خبراً مفاده أن شركة WarnerMedia المنتجة لمسلسل Friends الشهير ستسحبه من شبكة نتفليكس لتنقله حصرياً عبر خدمة البث الخاصّة بها والتي ستُطلقها في وقتٍ قريبٍ لم يُحدّد بعد.

وفي التفاصيل، فمن المتوقع أن تنطلق خدمة البثّ هذه قريباً، مع العلم أن مسلسل Friends سيظل يُعرض على نتفليكس هذا العام.

نُشير إلى أن هذا المسلسل كغيره من الأعمال التي أنتجتها شركة WarnerMedia سيتوفّر على خدمة البثّ الخاصّة بالشركة.

لذا، لجميع محبي مسلسل “Friends” والذين يرغبون في مشاهدته، ننصحكم في متابعته في الوقت القريب قبل حذفه عن موقع نتفليكس!