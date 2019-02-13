مريم أوزرلي تقلّد وشم هيفاء وهبي – بالصور

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متابعة الخليج 365: نشرت الممثلة التركية الشهيرة مريم أوزرلي صورة لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام أثناء حضورها مهرجان برلين الدولي.
وقد استعرضت النجمة المعروفة عربيًا بالـ”سلطانة هيام” في المنشور، وشمها الجديد على ساقها اليسرى والذي هو على شكل الوردة ويلتف حولها ثعبان.
أما ما لفت رواد الإنترنت هو الشبه الكبير بين وشم أوزرلي والنجمة اللبنانية هيفاء وهبي التي تملك وشمًا مشابهًا على ساقها عبارة عن وردة.
فانتشرت الصور التي تقارن “تاتو” النجمتين مشيرين إلى تقليد مريم أوزرلي وشم هيفاء وهبي.
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