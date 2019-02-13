محمد رمضان ينشر صورة من كواليس مسلسل زلزال على الأنستغرام

نشر محمد رمضان صورة له من أحد المشاهد في مسلسله الجديد زلزال والذي يجرى تصويره حاليا والمقرر عرضه في رمضان القادم وتم نشر الصورة عبر حساب محمد رمضان في الأنستغرام وظهر رمضان وهو ممسك الشيشة بديكورات منزله وقد نالت الصورة تفاعلا كبير بين جمهور رمضان المسلسل بطولة حلال شيحه وماجد المصري وإخراج إبراهيم فخر.
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