سبب وجود أمينة خليل في مؤسسة "دار الهلال"

بدأت الفنانة أمينة خليل في تصوير أول مشاهدها في مسلسل "قابيل"، في مؤسسة "دار الهلال"، وتقدم شخصية جديدة لم يسبق أن قدمتها من قبل.

ومسلسل "قابيل" من بطولة أمينة خليل ومحمد فراج ومحمد ممدوح, تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج كريم الشناوي في أولى تجاربه الإخراجية للدراما، وإنتاج عبدالله أبوالفتوح شركة E Producers.

يذكر أنه يعرض للفنانة أمينة خليل حاليا في السينمات فيلم "122" الذي تجاوزت إيراداته 20 مليون جنيه حتى الآن، وتشارك في بطولته إلى جانب طارق لطفي وأحمد داوود، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري.

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