شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب السمو والعفاف...فنانو هوليود من أصل ملكى تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير من الأشخاص لا يعلمون أن هناك العديد من الفنانين ترجع أصولهم إلى عائلات مالكة حول العالم، ولأن هناك قواعد ملكية تمنع أفراد العائلات المالكة من الالتحاق بالفن بأى شكل من الأشكال إلا أنهم فضلوا الانجراف وراء رغباتهم واستطاعوا بالفعل تحقيق شهرة واسعة أكبر من كونهم أفراد عائلات مالكة، تعرف عليهم، وذلك كما ورد بموقع Ranker.



انجيلينا جولى

1.أنجيلينا جولى:

تعتبر نجمة هوليوود الشهيرة أنجيلينا جولى من أكثر النجمات تألق وإتقان فى أدوارها، وفنها جعلها تكون الأشهر على الإطلاق فى عالم هوليوود ولكن لم يعرف أحد على الإطلاق أنها من أحد أقارب الملكة إليزابيث الـ26، فالنجمة أنجيلينا جولى هى ابنة الأميرة "مارى" ابنة الملك فيليب الثانى ملك فرنسا سابقاً.



الين دى جينيريس

2.الين دى جينيريس:

مقدمة البرامج الشهيرة الين دى جينريس تعتبر أحد أقارب الأميرة كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام ابن الملكة اليزابيث الثانية، ملكة انجلترا، بجانب أنها أحد أقارب الملكة اليزابيث الثانية بنفسها من ناحية الأب أو الأم، فهذا يعنى أنها من المقربين كثيراً للعائلة المالكة البريطانية إلا أنها لم تحظى بدعوة لحضور أى من حفلات الزفاف الملكية.



براد بيت

3.براد بيت:

الفنان والنجم الحاصل على الأوسكار براد بيت من أحفاد الملك هنرى الثانى، ملك بريطانيا عام 1154 إلى عام 1189 وهذا بالطبع يجعله أيضاً أححد أقارب الملكة إليزابيث الـ26 وأيضاً من أقارب زوجته السابقة الفنانة أنجيلينا جولى.



توم هانكس

4.توم هانكس:

الفنان العالمى توم هانكس هو أحد أقارب الأمير هارى والأمير ويليام أحفاد الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا



جونى ديب

5.جونى ديب:



جونى ديب هو ممثل شهير بهوليوود ونجم عالمى ويعتبر من أحد أقارب الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا.