شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة إيهاب فهمى للمرأة التى تقهر زوجها: "هتدخلى النار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل الفنان إيهاب فهمى، ضيفا على الإعلامية إنجى أنور، فى برنامج "سيرة واتفتحت" عبر أثير إذاعة نغم إف إم، فى حلقة عن الزوج المعنف.

وتحدث إيهاب عن شخصية أشرف الزوج المقهور أمام تسلط زوجته، التى أدت دورها الفنانة صفاء جلال فى مسلسل "طاقة نور" وتحدث عن المشهد الذى أجبرته فيه زوجته على أن يقوم بغسل السجادة ليشاهده الجيران ورمقه بنظرات الاستعطاف، حتى إنه فى النهاية من شدة قهر الزوجة تزوج عليها امرأة من بيئة شعبية أشعرته أنه رجل له كلمة وهو الدور الذى قامت به الفنانة عايدة رياض.

ووجه فهمى، كلامه للمرأة التى تعنف وتقهر زوجها قائلا: "هتدخلى النار"، مؤكدا على أهمية المودة والرحمة بين الزوجين، فلا يضرب الزوج زوجته ولا الزوجة زوجها.

كما كشف فهمى عن أعماله القادمة، قائلا: "أشارك الآن فى بطولة مسلسل الملكة مع ياسمين عبد العزيز وفتحى عبد الوهاب، إخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى، كما أشارك حاليا فى تصوير مسلسل القائمة 36 مع النجم عمرو يوسف.

"سيرة واتفتحت" مع إنجى أنور، يذاع يومى الأربعاء والخميس، الثالثة عصرا، على نغم إف إم، تررد 103.3 ميجا هرتز.