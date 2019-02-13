بعد نجاح "3 أيام في الساحل" سامية الطرابلسي توجه رسالة لمجدي الهواري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

وجهت الفنانة سامية الطرابلسي، رسالة شكر للمخرج مجدي الهواري، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وعلقت: "بعد ٦ شهور بروفات، وشهر متواصل من العروض، كان لازم أوفي الراجل العظيم ده حقه، مبدع و نظرته الفنية مختلفة ومميزة، كان بيهتم بكل حد وكل التفاصيل لمشروع كايرو شو عشان يطلع بالشكل العبقري ده".

وأضافت: "الأهم من كدة إنه حقق حلمي في المسرح، وكان مؤمن إني هكون قد المسؤولية والفضل راجع ليه بعد ربنا إني قدرت أكون ضمن فريق عمل رائع من أهم كوميديانات مصر وعلى رأسهم النجم المتفرد هنيدي، شكرًا مجدي الهواري مخرج ومنتج ٣ أيّام في الساحل".

مسرحية "3 أيام في الساحل" من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج مجدي الهواري، وبطولة محمد هنيدي وأحمد فتحي بيومي فؤاد ندى موسى ومها أبو عوف ومحمد محمود.