فن ومشاهير

بالصور..على ربيع و صابرين يواصلان تصوير"فكرة بمليون جنيه"

0 نشر
0 0 تبليغ

بالصور..على ربيع و صابرين يواصلان تصويرفكرة بمليون جنيهصابرين
كتب - أحمد أيوب:

يواصل كلامن الفنان على ربيع والفنانة صابرين، تصوير مشاهدهم في مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، حيث يتم تصوير العمل داخل أحد الاستوديوهات الخاصة.

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" يشارك

في بطولته كل من صلاح عبد الله، وعلى ربيع، وسهر الصايغ، وكريم عفيفى، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، من

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

تأليف أمين جمال، وإبراهيم محسن، وشريف يسرى، ومحمد فتحى، ومن إخراج وائل إحسان، وإنتاج صادق الصباح.

يذكر أن هذا العمل يعد البطولة الثالثة فى عالم الدارما للفنان على ربيع بعد تقديمه مسلسلى"صد رد" و"سك على أخواتك".

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور..على ربيع و صابرين يواصلان تصوير"فكرة بمليون جنيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى