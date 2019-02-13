بالصور..على ربيع و صابرين يواصلان تصوير"فكرة بمليون جنيه"

يواصل كلامن الفنان على ربيع والفنانة صابرين، تصوير مشاهدهم في مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، حيث يتم تصوير العمل داخل أحد الاستوديوهات الخاصة.
مسلسل "فكرة بمليون جنيه" يشاركفي بطولته كل من صلاح عبد الله، وعلى ربيع، وسهر الصايغ، وكريم عفيفى، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، من
يذكر أن هذا العمل يعد البطولة الثالثة فى عالم الدارما للفنان على ربيع بعد تقديمه مسلسلى"صد رد" و"سك على أخواتك".
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