بعد راحة يومين .. مصطفى شعبان يستأنف تصوير مسلسله الرمضاني

مصطفى شعبان

كتب - أحمد أيوب:



يستأنف الفنان مصطفى شعبان، غدا الأربعاء، تصوير مسلسله الرمضاني "أبو جبل"، وذلك بعد راحة لمدة يومين حصل عليها فريق العمل بعد الانتهاء من تصوير مشهد الملاكمة بالمسلسل.

يذكر أن مسلسل "أبو جبل" هو

التعاون الثاني بين مصطفى شعبان وأحمد صالح وكذلك المؤلف محمد سيد بشير بعد مسلسل (أيوب) الذي عرض في مارثون دراما رمضان الماضي، ويشاركفي بطولته نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، مصطفى درويش.

جدير بالذكر أن المسلسل كان في البداية يحمل عنوان "بيت راضي" قبل أن يتم تغييره إلى "أبو جبل"، وتتكتم أسرة المسلسل على فكرته وأحداثه.



